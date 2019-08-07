Воздух раскалится, но зонты пригодятся: синоптик предупредила о контрастной погоде

По прогнозу Укргидрометцентра, в среду жара в Украине достигнет +32. Самой прохладной погода ожидается на востоке Украины, + 24 + 26 градусов, а в большинстве областей будет + 25 + 30 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам синоптика, кратковременные дожди с грозами 7-го августа ожидаются только на западе и севере Украины.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В то же время, в центральных областях, на юге и востоке будет сухо и солнечно.

"Ветер будет веять с юго-запада, он предполагается умеренным, разве что в западных областях будет сильнее", - предупредила Диденко.

В Киев в среду вернется лето: в течение дня ожидается + 26 + 28 градусов. Однако вероятны дождь и грозы, поэтому синоптик советует захватить с собой зонты.

В четверг в большинстве областей Украины жара усилится, а вот на Западе немного ослабнет.

"А пока готовимся греть нос на солнце, любоваться календулой, небом красивенные и ценить вот эти, позднелетние цвета. Обратите просто внимание, как будете проходить мимо раскладки с овощами - оранжевый цвет абрикос, фиолетовые сливы и баклажаны, зеленые арбузы в белесую полоску, кремовые бархатные дыни, черная блестящая ежевика, от цветов наших помидоров может возникнуть флорентийский синдром или синдром Стендаля", - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

Тем временем рабочая неделя началась дождями с порывами ветра, местами похолодало до +4.

Также синоптик прогнозировала, что после резкого похолодания в Украину идет повышение температуры воздуха, которая перевалит за +30 градусов.