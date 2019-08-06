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06 августа 2019, вторник, 09:25 519
СМИ 2019-08-06T09:29:21+03:00
Українські Новини
Чиновник Нацполиции Шевцов использует против журналистов репрессивный аппарат, - Солонько

Чиновник Нацполиции Шевцов использует против журналистов репрессивный аппарат, - Солонько

У журналистов, которые вели расследование и обнародовали информацию относительно кандидата на руководящую должность в ГБР Евгения Шевцова, начались серьезные проблемы, которые можно квалифицировать как месть со стороны милиционера.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" пишет политический аналитик Александр Солонько.

Он заявил, что речь идет о проекте ACAB, неоднократно публиковал данные по правоохранителям, претендующим на должности во вновь созданных силовых ведомствах.

Сейчас месть Шевцова направлена ​​на куратора этого проекта Дениса Иванова, который с группой коллег провел расследование Шевцова, обнародовал фотографии его имений и автомобилей, а также информацию о бизнесе его жены Елены Дегрик. Для того, чтобы "достать" Дениса, правоохранители начали травить его отца - известного профессора, президента Академии Украинской прессы Валерия Иванова.

В частности, блогер напомнил, что арестованы банковские счета семьи Ивановых, на них осуществляется психологическое давление и звучат угрозы физической расправы. По мнению Солонько, правоохранители действуют в худших традициях КГБ, используя свои возможности и влияние для личной мести.

"Подобная история в очередной раз демонстрирует истинное лицо" очищенных "правоохранительных органов. Однако хуже всего, что такие, как Шевцов, без каких-либо препятствий, используя репрессивный аппарат Нацполиции, могут уничтожить жизнь и достоинство людей, преследуя их и их родных с целью мести", - отметил Солонько.

Как сообщалось, заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгений Шевцов и его жена Елена Дегрик фигурируют в ряде журналистских расследований. В частности, по данным журналистов проекта "Наши гроші с Денисом БИГУСОМ", супруги Шевцовы подозревались в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в России. Журналисты издания Mind писали, что платежная система "Лео", к которой имеет отношение жена Шевцова Елена Дегрик, является одним из стейкхолдеров платежной системы Tyme, деятельность которой на территории Украины была запрещена СБУ.

Также журналисты телеканала "1 + 1" Александр Дубинский и Евгений Плинський в ходе собственного расследования установили, что Дегрик может быть причастна к платежной системе, работающей на территории оккупированного Донбасса.

Фамилия Шевцова также фигурировало в проекте журналистских расследований ACAB. В частности, в их паблик на Facebook были опубликованы фото автомобиля, дома и квартиры, принадлежащих Шевцова и Дегрик.

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