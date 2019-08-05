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05 августа 2019, понедельник, 20:55 35
Спорт 2019-08-05T22:00:02+03:00
Українські Новини
Украинский пловец Говоров взял золото на этапе Кубка мира в Токио

Украинский пловец Говоров взял золото на этапе Кубка мира в Токио

Андрей Говоров одержал победу в Токио. Фото: НОК Украины
Андрей Говоров одержал победу в Токио. Фото: НОК Украины

Украинский пловец Андрей Говоров, который ранее завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по плаванию в Катаре, взял золото на этапе Кубка мира в Токио. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Так, сообщается, что украинец Говоров завоевал победу, опередив соперника на одну сотую секунды.

Также отмечается, что 27-летний Говоров получил победу в заплыве на дистанции 50 метров баттерляем.

В НОК уточнили, что результат украинца - 23,10 секунды, что на 0,01 секунды лучше, чем результат серебряного призера - венгра Сабастиана Сабо. Третьим стал американец Майкл Эндрю (23,24 секунды).

Как сообщали Українські Новини, украинец завоевал "золото" и установил рекорд на Чемпионате мира по плаванию.

Ранее украинский пловец Михаил Романчук получил "золото" на этапе Кубка мира в Токио на дистанции 1,5 тысячи метров вольным стилем. Другой украинец, Сергей Фролов, в этих же соревнованиях завоевал "бронзу". А украинка выиграла первое "золото" на чемпионате мира в Венгрии.

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