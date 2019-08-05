Нацполиция придумала способ борьбы с неугодными СМИ, - сайт "Корреспондент"

Национальная полиция изобрела способ блокирования СМИ через судебные решения. Об этом сообщил сайт "Корреспондент".

По информации сайта, 23 июля 2019 года скандальный судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк вынес решение, которым обязал украинских интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать 18 веб-ресурсов, среди которых оказался и Корреспондент.net. Ресурсы определили вещественными доказательствами по уголовному делу. Чтобы эти доказательства якобы сохранить, на них решили наложить арест.

"Через суды пытаются заблокировать информацию – расследование общественных активистов о заместителе начальника Главного следственного управления Национальной полиции Евгении Шевцове и его жене Алене Дегрик, которая занимается бизнесом. Шевцов принимал участие в конкурсе в Государственное бюро расследований, хотел стать руководителем Первого управления организации досудебных расследований ГБР, но не прошел отбор. В перечень блокируемых сайтов попал раздел блогов онлайн-издания Корреспондент.net. Но в итоге блокируется доступ ко всему контенту ресурса Корреспондент.net, в том числе к новостям", - пишет издание.

Как отмечает "Корреспондент", указанное уголовное производство имеет статус досудебного расследования, то есть "ничья вина еще не доказана, никакие обвинительные приговоры не вынесены, но доступ к информационным ресурсам уже перекрыт".

По мнению издания, таким образом в стране открыт очень нехитрый способ борьбы с неугодными СМИ: "фабрикуете любое дело, получаете любым доступным путем решение любого из доступных судов".

"Корреспондент" называет решение суда "беспределом" и призывает местных провайдеров не блокировать доступ к сайту.

Напомним, Евгений Шевцов и Алена Дегрик стали фигурантами целого ряда журналистских расследований. Программа "Наші гроші з Денисом Бігусом", например, сообщала, что супруги Шевцовы фигурируют в уголовном производстве по подозрению в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в России. Журналисты издания Mind выяснили, что Алена Дегрик и ее платежная система "Лео" является одним из стейкхолдеров платежной системы Tyme. Деятельность этой системы прекратил Нацбанк по настоянию СБУ. Служба предоставила документальные свидетельства того, что Tyme переводила средства с помощью запрещенных в Украине российских платежных систем. Журналисты "1+1" Александр Дубинский вместе с коллегой Евгением Плинским также провели расследование, касающееся бизнеса Алены Дегрик, и установили, что она может быть причастна к работе платежной системы, работающей на оккупированных территориях Донбасса.

Также о Евгении Шевцове писал проект журналистских расследований ACAB. В Facebook-группе проекта были опубликованы фото автомобиля, дома и квартиры, которые якобы принадлежат полицейскому и его жене.