Полицейский чиновник может закрыть известные сайты с помощью суда, - блогер Сазонов

Известные сайты – "Главком", "Зеркало недели", "Украинские новости", сайт 24-го канала могут быть закрыты по решению суда.

Об этом в публикации на сайте Censor.net пишет известный блогер Кирилл Сазонов.

По его словам, "вина" этих сайтов в том, что они опубликовали новости и статьи о травле семьи профессора Валерия Иванова со стороны одного из руководителей Нацполиции.

"Поясню, в чем дело. Сын Иванова – Денис Иванов имеет отношение к фейсбучному паблику ACAB.UA, который публиковал журналистские расследования, посвященные ряду высокопоставленных чиновников. В том числе и Евгению Шевцову, замначальника Главного следственного управления Нацполиции. Если в двух словах, то в прошлом году Шевцов подавался на конкурс в Государственное бюро расследований. Однако материальные активы его семьи вызвали много вопросов. Откуда у семьи молодого правоохранителя роскошные автомобили, дорогие квартиры, загородные дома, рестораны? Почему финансовая компания супруги Шевцова Алены Дегрик является фигурантом стольких уголовных дел? В итоге директор ДБР Роман Труба забраковал кандидатуру Шевцова. И уже скоро авторы расследований стали фигурантами уголовных дел, открытых Нацполицией", - пишет блогер.

Сазонов отметил, что Денис Иванов из-за угроз физической расправой был вынужден выехать из Украины, опасаясь за безопасность своих маленьких детей. Между тем, Шевцов использует админресурс и своих подчиненных для прессинга семьи Ивановых.

"Их хотят сделать членами организованной преступной группы! И руководство замначальника по непонятным причинам закрывает на это глаза. Но Шевцов давит не только на Ивановых. В прошлом месяце Печерский районный суд Киева принял решение обязать провайдеров заблокировать ряд сайтов, на которых публиковались статьи о Шевцове. Якобы материалы размещались для шантажа полицейского начальника", - утверждает Сазонов.

Блогер предположил, что Евгений Шевцов может пойти дальше и будет блокировать все СМИ, на которых появились негативные публикации о нем. По его мнению, такое поведение губит не только собственное поведение Шевцова, но и руководства МВД.

Также в своем блоге Сазонов напоминает, что супруги Шевцовы фигурируют в уголовном деле по подозрению в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в России.

"Деловое издание Mind выяснило, что Алена Дегрик и ее платежная система "Лео" является одним из стейкхолдеров платежной системы Tyme, которая переводила средства с помощью запрещенных в Украине российских платежных систем. Деятельность Tyme документально подтвердила СБУ, и Нацбанк закрыл систему. Альона Дегрик пошла в суд за опровержением. Но журналисты опубликовали дополнительные доказательства. Суд продолжается. Причастность Алены Дегрик к компании "Фаст пей", замешанной в финансовой деятельности на оккупированных территориях, в 2015 году расследовали журналисты "1+1" Александр Дубинский и Евгений Плинский. На ту же тему писало "Зеркало недели". А Генпрокуратура, СБУ, ГБР и Нацполиция открыли против Евгения Шевцова и Алены Дегрик несколько уголовных дел, фигурантов которых обвиняли в отмывании доходов, полученных преступным путем, фиктивном предпринимательстве, ведении запрещенного в Украине игорного бизнеса, превышении служебных полномочий и наконец финансировании терроризма в Л/ДНР. В частности, компании жены Шевцова "Леогейминг" и "ФК Леогейминг пэй" подозреваются в нелегальных переводах средств в Россию от запрещенного в Украине букмекерского бизнеса. По данным следствия, ежегодный объем транзакций составлял $350 млн", - пишет Сазонов.

По его словам, Евгений Шевцов и Алена Дегрик владеют автомобилем Range Rover, роскошными квартирами в дорогих районах Киева, загородным домом, ресторанами Touch Café в центре Киева и "Золотое руно" в Одессе. Несмотря на наличие таких активов, Шевцов пошел на конкурс в ГБР и даже победил в нем. Однако директор ГБР Роман Труба отказался назначать его на руководящую должность, поскольку журналисты программы "Схемы", подготовленной совместно с "Радио Свобода" и телеканалом "UA: Первый", установили, что члены комиссии пришли на финальное заседание с уже готовым списком победителей.

Сазонов отмечает, что, несмотря на то, что Шевцову не удалось занять должность в ГБР, он продолжает работать в Нацполиции.

Как сообщалось, комиссия по журналистской этике обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой разобраться в ситуации и дать оценку поведению его подчиненных, которые осуществляют давление на президента Ассоциации украинской прессы Валерия Иванова.