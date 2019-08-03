В России продолжаются протесты: задержаны более 300 человек

В Москве в субботу, 3 августа, проходит несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля.\r\nВ результате акций протеста задержаны более 300 человек, пишет DW.\r\nВласти Москвы сделали все возможное, чтобы сорвать новые выступления оппозиции: были арестованы или оштрафованы многие активные участникии организаторы прошлых акций за свободные выборы, к тем, кто осмелится присоединиться к протестам в субботу, угрожают применить самые жесткие меры, всем фирмам и предприятиям в зоне предполагаемого прохождения протестного шествия рекомендовано 3 августа вообще не работать, в Парке имени Горького и на ВДНХ организованы народные гуляния, чтобы отвлечь внимание москвичей от демонстрации.\r\nАкция проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу. Ее организаторами выступила группа независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, а также Либертарианская партия России.\r\n\r\n\r\n\r\nНаиболее активно людей задерживали на Пушкинской площади, сообщает корреспондент "Радио Свобода". В автозаках оказались активисты, журналисты и случайные прохожие, среди них есть несовершеннолетние. В числе задержанных работников СМИ – корреспонденты "Дождя", "Сноба" и "Ведомостей".\r\nНа Трубной площади в субботу днём собралось более ста человек. ОМОН оттеснил их, требуя переместиться в сторону Садового кольца и не мешать проходу. Позднее там задержали более десятка активистов.\r\nВ ряде случаев полиция применяет силу и болевые приёмы.\r\nВ одном из автозаков находится руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. До этого – одной из первых – была задержана юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.\r\nТакже сообщается, что в числе задержанных оказались двое членов партии "Единая Россия", которые пытались перейти улицу.\r\nРанее нескольких человек забрали при проверке документов. До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проверяют людей у станций метро и вручают предостережения о недопустимости участия в "беспорядках".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ETW514fo96Y" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=7-jNqtY4jMU" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в октябре 2018 в России также прошли акции протеста в поддержку политзаключенных: десятки людей тогда были задержаны. Кроме того, в России прошли митинги в память об убитом Немцове.