В России продолжаются протесты: задержаны более 300 человек

В Москве в субботу, 3 августа, проходит несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля.

В результате акций протеста задержаны более 300 человек, пишет DW.

Власти Москвы сделали все возможное, чтобы сорвать новые выступления оппозиции: были арестованы или оштрафованы многие активные участникии организаторы прошлых акций за свободные выборы, к тем, кто осмелится присоединиться к протестам в субботу, угрожают применить самые жесткие меры, всем фирмам и предприятиям в зоне предполагаемого прохождения протестного шествия рекомендовано 3 августа вообще не работать, в Парке имени Горького и на ВДНХ организованы народные гуляния, чтобы отвлечь внимание москвичей от демонстрации.

Акция проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу. Ее организаторами выступила группа независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, а также Либертарианская партия России.

Наиболее активно людей задерживали на Пушкинской площади, сообщает корреспондент "Радио Свобода". В автозаках оказались активисты, журналисты и случайные прохожие, среди них есть несовершеннолетние. В числе задержанных работников СМИ – корреспонденты "Дождя", "Сноба" и "Ведомостей".

На Трубной площади в субботу днём собралось более ста человек. ОМОН оттеснил их, требуя переместиться в сторону Садового кольца и не мешать проходу. Позднее там задержали более десятка активистов.

В ряде случаев полиция применяет силу и болевые приёмы.

В одном из автозаков находится руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. До этого – одной из первых – была задержана юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

Также сообщается, что в числе задержанных оказались двое членов партии "Единая Россия", которые пытались перейти улицу.

Ранее нескольких человек забрали при проверке документов. До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проверяют людей у станций метро и вручают предостережения о недопустимости участия в "беспорядках".

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Как сообщали Українські Новини, в октябре 2018 в России также прошли акции протеста в поддержку политзаключенных: десятки людей тогда были задержаны. Кроме того, в России прошли митинги в память об убитом Немцове.