Директор ГБР намерен узурпировать власть окончательно, - адвокат Романенко

Адвокат считает, что Роману Трубе стоит провести ликбез и пояснить, что такое "коллегиальность", так как он превратно трактует это понятие

Об этом Ярослав Романенко написал в своем блоге на Korrespondent.net.

По его мнению, заявления Трубы в эфире одного из телеканалов о том, что он, якобы, отвечает за Бюро и имеет право принимать решения единолично – ни что иное, как намерение узурпировать власть в ГБР окончательно.

"В эфире одного из телеканало Роман Михайлович достаточно странно трактовал понятие "коллегиальность". По его мнению, коллегиальность это цитирую "создание Коллегии в том или ином правоохранительном органе, куда входят руководитель, его заместители, руководители территориальных управлений и структурных подразделений, и по результатам заседания Коллегии принимается решение, - пишет Романенко. – Однако в ЗУ "О Государственном бюро расследований" (п.4 ст.4) четко указано, что независимость Государственного бюро расследований от незаконного вмешательства в его деятельность гарантируется коллегиальным принятием наиболее важных решений руководством ГБР. И о Коллегии в законе – ни единого слова. Такой инструмент, как "коллегиальность" закладывался в Закон именно с целью соблюдения баланса. То есть, как предохранитель от принятия политически мотивированных решений руководством бюро.

Адвокат отметил, что выпускник юридического вуза откровенно плавает в юридической терминологии, как было с понятием "подозрение" на брифинге на позапрошлой неделе.

Ярослав Романенко также прокомментировал маневр директора Бюро Трубы с созданием внутреннего документа – Регламента, которым он фактически сам себе позволил принимать решения единолично, в случае, если его заместители с его мнением не согласны.

"Где тут принцип коллегиальности? А о консультациях, компромиссных согласованиях решений Труба вообще когда-то слышал? А если два заместителя будут против, он также будет принимать решения единолично – так сказать, брать на себя ответственность?", - задается вопросами адвокат.

Эксперт также напомнил, что до сих пор не создана Дисциплинарная комиссия и не утверждено положение о ней, не работают подразделения внутреннего контроля, не проводятся конкурсы. И о всех этих фактах Совет общественного контроля при Бюро неоднократно информировала общественность и государственные учреждения. Между тем, наличие в ГБР Дисциплинарной комиссии и Совета общественного контроля были еще и требованием международных экспертов и Евросоюза.

"Получается, Труба откровенно плевал и на них. Считаю, все это – очевидные симптомы узурпации Романом Трубой власти в Государственном бюро расследований", - резюмировал Ярослав Романенко.

Напомним, что Генпрокуратура вызывает главу Окружного админсуда Киева Вовка и еще трех судей ОАСК на допрос и для вручения подозрений.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.