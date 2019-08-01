Актрисы "Сватов" будут гастролировать в Крыму

Актрисы "Сватов" поедут с гастролями в Крым. Фото: "Крым. Реалии"

Актрисы "Сватов" поедут с гастролями в Крым. Фото: "Крым. Реалии"

Так, сообщается, что афиши спектакля "Милая моя" с их участием развешаны на улицах крымских городов.

Отмечается, что, согласно афишам, планируется семь показов спектакля в Крыму. В Ялте – 1 августа, в Симферополе – 2 августа, в Севастополе – 3 августа, в Керчи – 4 августа, в Феодосии – 5, в Евпатории – 6 августа, в Судаке – 7 августа.

Согласно информации на сайте онлайн-продажи билетов, стоимость билетов на спектакль варьируется от 1100 до 3100 рублей (от 440 до 1230 грн – КР).

Как сообщали Українські Новини, актер "Сватов" Добронравов, которому снова разрешили въезд в Украину, выступит в Крыму.

Ранее 1+1 подал в суд на Минкульт и Госкино из-за Добронравова из "Сватов".