Актрисы "Сватов" будут гастролировать в Крыму

Российские актрисы сериала 95 квартала "Сваты", снятие запрета с которого суд признал законным, Татьяна Кравченко и Олеся Железняк поедут выступать с гастролями в аннексированном Крыму. Об этом сообщают "Крым. Реалии".\r\nТак, сообщается, что афиши спектакля "Милая моя" с их участием развешаны на улицах крымских городов.\r\nОтмечается, что, согласно афишам, планируется семь показов спектакля в Крыму. В Ялте – 1 августа, в Симферополе – 2 августа, в Севастополе – 3 августа, в Керчи – 4 августа, в Феодосии – 5, в Евпатории – 6 августа, в Судаке – 7 августа.\r\nСогласно информации на сайте онлайн-продажи билетов, стоимость билетов на спектакль варьируется от 1100 до 3100 рублей (от 440 до 1230 грн – КР).\r\nКак сообщали Українські Новини, актер "Сватов" Добронравов, которому снова разрешили въезд в Украину, выступит в Крыму.\r\nРанее 1+1 подал в суд на Минкульт и Госкино из-за Добронравова из "Сватов".