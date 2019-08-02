Лунный календарь: в какие дни августа лучше стричь волосы

Август - идеальное время, чтобы уделить внимание своей внешности и волосам. Астрологи, согласно лунному календарю на август, предупреждают, что Луна покинула созвездие Девы, а это значит, что резкого и масштабного увеличения роста волос ждать не стоит, пишет Meteoprog.

Если вы хотите улучшить качество волос, подарить им дополнительный блеск, сохранить здоровье и избежать непредвиденных результатов и сделать свои косы более послушными – обратите внимание на благоприятные дни для стрижки, согласно лунному календарю на август 2019.

Кроме того, астрологи и астропсихологи верят, что волосы хранят нашу энергетику, а значит и к манипуляциям с ними нужно относиться осторожно и не доверять свое "богатство" первому встречному.

Среди наиболее распространенных правил и суеверий, стрижку должен проводить мастер одного с вами пола, опытный и обязательно старше вас. Вы должны ему полностью доверять и испытывать от общения позитивные эмоции. Никаких жалоб на жизнь во время стрижки быть не должно – вы же не хотите страдать от неприятностей и негатива до следующего похода в салон.

Благоприятные дни для стрижки волос в августе 2019:

3 августа – растущая Луна

5 августа – растущая Луна

8 августа – растущая Луна

12 августа – растущая Луна

13 августа – растущая Луна

22 августа – убывающая Луна

28 августа – убывающая Луна

Неблагоприятные дни для стрижки волос в августе 2019:

9 августа – растущая Луна

16 августа – убывающая Луна

18 августа – убывающая Луна

Как сообщали Українські Новини, август 2019 будет достаточно спокойным по силе проявления магнитных бурь.

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