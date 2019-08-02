Сегодня отмечается день Святого Ильи: главные приметы дня

Сегодня, 2 августа, отмечается Ильин день. Об истории празника, традициях и приметах расскажут Українські Новини.

Ильин день - это церковный день памяти пророка Ильи и традиционный праздник у многих народов, которые приняли православие. У славян Илья-пророк принадлежит к самым почитаемым святым, наряду с Николаем Чудотворцем.



Пророк Илья в славянской народной традиции — повелитель грома, небесного огня, дождя, покровитель урожая и плодородия. Илья — "грозный святой". Согласно славянским народным легендам, опирающимся на книжную библейскую традицию, до 33 лет Илья сидел сиднем и был исцелен и наделен огромной силой ходившим по земле Богом и Николаем Чудотворцем, после чего был вознесен на небо.



Святой ездит по небу на огненной (золотой) колеснице. Зимой Илья ездит на санях, поэтому грозы и грома не бывает. Сила Ильи-громовержца столь велика, что ее приходится сдерживать: Бог возложил на голову Ильи камень в 40 десятин, сковал ему одну руку и ногу. А сестра Ильи Огненная Мария скрывает от него день его праздника, иначе он от радости побьет молниями весь свет. У Святого Ильи есть только левая рука, если бы он имел обе руки, то перебил бы всех дьяволов на земле.



Традиции



Накануне дня Ильи одним из наиболее заметных событий дня была братчина, или "мольба" — коллективная трапеза, объединявшая жителей соседних сел и связанная с жертвенным закланием животного "Илье". Основными организаторами и участниками братчины выступали мужчины. Заканчивались подобные братчины гуляньями молодежи: играми, хороводами, песнями и плясками.



Считалось, что всю ночь на Илью сверкают молнии и раздаются оглушительные раскаты грома, а испуганные птицы мечутся и натыкаются на разные предметы. У славян считалось, что в день Ильи вся нечистая сила, спасаясь от огненных стрел святого, обращается в различных зверей — зайцев, лисиц, волков, кошек, собак и других.



В Ильин день была категорически запрещена любая работа, так как считалось, что она не принесет никакого результата и может разгневать Илью-пророка, который жестоко наказывал за непочтительное отношение к своему празднику.



Поговорки и приметы



Илья лето кончает, жито зажинает.

На Илью до обеда — лето, после обеда — осень.

До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается.

До Ильи поп дождя не умолит, после Ильина дня баба фартуком нагонит.

Коли на Вознесенье был дождь, то Илья будет с грозой.

На пророка Илью баранью голову на стол.

Петр и Павел час убавил, а Илья пророк два уволок.



Напомним, ранее Гидрометцентр рассказал о погоде в День Святого Ильи: ожидается похолодание и дожди.