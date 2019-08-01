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01 августа 2019, четверг, 15:48 554
Экономика 2019-08-01T15:50:16+03:00
Українські Новини
Метинвест приблизил зарплаты персонала к восточно-европейскому уровню, – Рыженков

Метинвест приблизил зарплаты персонала к восточно-европейскому уровню, – Рыженков

Генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков утверждает, что причинами острого дефицита сотрудников с высокой квалификацией являются трудовая миграция и значительное ухудшение качества образования, но его компания нашла решения для обеих проблем. Об этом сообщают "Факты".

Он подчеркнул, что модернизация производства невозможна без квалифицированного персонала, однако Украина в целом и Метинвест в частности испытывают дефицит сотрудников с высокой квалификацией.

"Ключевых причин две: трудовая миграция и значительное ухудшение качества образования. У Метинвеста есть решения для обеих проблем, и мы уже достигли определенных успехов. Во-первых, мы научились работать с оттоком кадров и удерживать лучших сотрудников в группе. За последние два года зарплаты персонала приблизились к восточно-европейскому уровню. Наша задача – создать в Метинвесте конкурентные и привлекательные условия работы, замотивировать наших сотрудников к внутреннему карьерному и профессиональному росту.

Во-вторых, мы в несколько раз увеличили инвестиции в ремонт рабочих мест и инфраструктуры на производственных площадках, чтобы сделать работу более безопасной и комфортной", – рассказывает Рыженков.

Также, по словам гендиректора Метинвеста, группа взяла на себя роль инициатора и лидера в подготовке новых профессиональных стандартов обучения.

"Важным шагом является внедрение программ, которые популяризируют отрасль и рабочие профессии среди молодежи. Мы уже заключили соглашения с ведущими профильными вузами страны на разработку учебных программ и внедрение дуальной системы обучения для нужд Метинвеста. Впереди планы по созданию собственного корпоративного политехнического университета и программ развития технических специалистов для удовлетворения потребностей всей страны", – подчеркнул Рыженков.

Напомним, компания Метинвест подписала меморандум с вузами Запорожья и выделила более 5 млн грн. на стипендии запорожским студентам.

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