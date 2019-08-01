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01 августа 2019, четверг, 15:35 377
Верховная Рада и партии 2019-08-01T16:15:01+03:00
Українські Новини
Рейтинг депутатов филантропов предыдущей Рады возглавил Хомутынник, - СМИ

Рейтинг депутатов филантропов предыдущей Рады возглавил Хомутынник, - СМИ

Виталий Хомутынник. Фото:
Виталий Хомутынник. Фото: "Досье"

В тройку парламентариев-филантропов вошли глава депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник, народный депутат от БПП Глеб Загорий и народный депутат Аркадий Корнацкий.

Об этом сообщает сайт "Фокус", ссылаясь на исследование Центра политического консалтинга, который составил рейтинг парламентариев, которые задекларировали самые большие суммы, потраченные на благотворительность.

"Может быть, кому-то результаты анализа деклараций по выявлению главных благотворителей Верховной Рады покажутся неожиданными, но факты остаются фактами: депутаты жертвуют деньги на благотворительность, и жертвуют немало. Возможно, другие парламентарии также не жалеют собственных капиталов на благие цели, просто не считают нужным указывать это в декларации", – сказал руководитель Центра политического консалтинга Денис Денисенко.
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