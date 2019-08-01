Один из руководителей Нацполиции мстит журналисту за расследование состояния его семьи, - СМИ

Следователи Национальной полиции пытаются наказать авторов журналистских расследований, посвященных заместителю начальника Главного следственного управления Евгению Шевцова и его жене-бизнесмену Алене Дегрик. Обстоятельства преследования журналистов обнародовал сайт "Главком".

По словам председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, подчиненные Шевцова фактически занимаются травлей президента Академии украинской прессы, профессора Валерия Иванова, пытаясь давить на его сына - Дениса Иванова, также журналиста по специальности.

"Мы видим здесь мотивы мести за информацию, которая была опубликована Денисом Ивановым. Абсолютно возмутительно, когда оказывается давление на нашего коллегу... С мая эта ситуация продолжается. Поэтому мы предлагаем МВД и Нацполиции достойно выйти из этой ситуации, прекратить действия подчиненных, которые несут репутационные риски для самих руководителей", - считает председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Очевидно, что им (полиции) есть что скрывать. И поэтому начинается использование админресурса. Мы поддерживаем Иванова и будем делать эту историю публичной", - заверил генеральный директор Украинской ассоциации медиа-бизнеса Алексей Погорелов.

В Facebook-группе ACAB.UA, к которой имеет отношение Денис Иванов, осенью прошлого года опубликованы фото автомобиля Range Rover, роскошные квартиры в дорогих районах Киева, загородный дом полицейского и его жены, а также фотографии ресторана в центре Киева - Touch Café и ресторана -клуба "Золотое руно" в Одессе. ACAB также писал об обвинении компании Дегрик "Леогейминг пей" в выводе средств букмекерских контор и онлайн-казино в России.

Денис Иванов сейчас находится за границей, утверждая, что в Украине его жене и двум маленьким детям грозит физическая расправа. Как утверждают адвокаты Ивановых, семью в полиции пытаются сделать организаторами преступной группировки, целью которого якобы был сбор информации об известных лицах.

"Шевцов имеет право отстаивать свою честь и репутацию способом, предусмотренным законом. Но он становится преступником, когда использует порученную ему государственную машину, работающую на деньги налогоплательщиков, в личных целях. Когда фабрикуются уголовные дела, проводятся обыски, арестовывается имущество. Сейчас происходит именно это. Считаю, что руководители Шевцова или этого не замечают, или замечать не хотят", - утверждает Олег Бабич, адвокат Дениса Иванова.

Ведущий радио "НВ", блогер "Украинской правды" Дмитрий Тузов считает, что история журналистского проекта, где рассказывалось о состоянии семьи Шевцова, не имеет ничего общего с так называемым "делом Варченко".

"Открывать уголовное дело на людей, которые выложили информацию о роскошных квартирах, домах, рестораны и автомобили чиновника - это нормально только в России. Удивительно, что в Нацполиции этого не понимают", - говорит журналист.

Напомним, на этой неделе Комиссия по журналистской этике в открытом письме к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву призвала не допустить необоснованного давления полиции на президента Академии украинской прессы, профессора Валерия Иванова.