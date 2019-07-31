Советник Трампа заявил, что при Кличко украинская столица "выглядит как никогда лучше"

При мэре Виталии Кличко Киев стал лучше, чем когда бы то ни было. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в Twitter.\r\nРуди Джулиани назвал Виталия Кличко лучшим мэром Киева и признал, что при нем столица Украины выглядит, как никогда лучше.\r\n"Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он - яркий свет, сияющий в окружающей темноте", – написал Джулиани.\r\nНапомним, что мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с бывшим мэром Нью-Йорка, советник президента США по кибербезопасности Рудольфом Джулиани.