Апелляционный суд решил не наказывать донецкого бизнесмена Щура за избиение полицейского в Киеве

Киевский апелляционный суд признал законным оправдательный приговор вице-президента Федерации бокса Киева, бизнесмена Николая Щура, обвиняемого в избиении полицейского.\r\nОб этом говорится в постановлении суда, передают Українськi Новини.\r\nУроженец Донецка Щур обвинялся в том, что 2 января 2017 года в помещении Оболонского райотдела полиции Киева ударил в лицо патрульного полицейского, задержавшего автомобиль с его знакомой, водившей в нетрезвом состоянии 1 января.\r\nНиколай Щур и его бывшая жена - топ-модель Снежана Онопко. Фото: Instagram Снежаны Онопко\r\nПо словам подсудимого, он прибыл в райотдел, чтобы узнать обстоятельства инцидента, а полицейские начали по-хамски с ним общаться.\r\n"Он туда пришел трезвым, находился в адекватном состоянии и просто так не стал бы никому хамить", - указаны в решении суда показания бизнесмена.\r\nОн подчеркнул, что полицейские начали первыми его избивать ногами и руками, а затем одели наручники.\r\nЧерез некоторое время с него сняли наручники и полицейский ему заявил, что Щур его избил.\r\nПодсудимый категорически это отрицает.\r\nТем не менее, Щуру было предъявлено подозрение и он был помещен под домашний арест.\r\n10 мая 2018 года суд первой инстанции признал его невиновным и оправдал в связи с недоказанностью состава преступления.\r\nПрокуратура не согласилась с этим и подала апелляционную жалобу.\r\nВ июле текущего года Апелляционный суд жалобу отклонил.\r\nПо мнению суда, Щур не целенаправленно ударил полицейского, а просто отмахнулся.\r\nТаким образом, суд не усмотрел прямого умысла в действиях обвиняемого.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года правоохранители задержали Щура по подозрению в ранении из огнестрельного оружия мужчины около развлекательного заведения в Голосеевском районе Киева.\r\nВ январе 2017 года правоохранители сообщили Щуру о подозрении в избиении патрульного полицейского в Оболонском районном отделе полиции.