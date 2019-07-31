Апелляционный суд решил не наказывать донецкого бизнесмена Щура за избиение полицейского в Киеве

Киевский апелляционный суд признал законным оправдательный приговор вице-президента Федерации бокса Киева, бизнесмена Николая Щура, обвиняемого в избиении полицейского.

Об этом говорится в постановлении суда, передают Українськi Новини.

Уроженец Донецка Щур обвинялся в том, что 2 января 2017 года в помещении Оболонского райотдела полиции Киева ударил в лицо патрульного полицейского, задержавшего автомобиль с его знакомой, водившей в нетрезвом состоянии 1 января.

Николай Щур и его бывшая жена - топ-модель Снежана Онопко. Фото: Instagram Снежаны Онопко

По словам подсудимого, он прибыл в райотдел, чтобы узнать обстоятельства инцидента, а полицейские начали по-хамски с ним общаться.

"Он туда пришел трезвым, находился в адекватном состоянии и просто так не стал бы никому хамить", - указаны в решении суда показания бизнесмена.

Он подчеркнул, что полицейские начали первыми его избивать ногами и руками, а затем одели наручники.

Через некоторое время с него сняли наручники и полицейский ему заявил, что Щур его избил.

Подсудимый категорически это отрицает.

Тем не менее, Щуру было предъявлено подозрение и он был помещен под домашний арест.

10 мая 2018 года суд первой инстанции признал его невиновным и оправдал в связи с недоказанностью состава преступления.

Прокуратура не согласилась с этим и подала апелляционную жалобу.

В июле текущего года Апелляционный суд жалобу отклонил.

По мнению суда, Щур не целенаправленно ударил полицейского, а просто отмахнулся.

Таким образом, суд не усмотрел прямого умысла в действиях обвиняемого.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года правоохранители задержали Щура по подозрению в ранении из огнестрельного оружия мужчины около развлекательного заведения в Голосеевском районе Киева.

В январе 2017 года правоохранители сообщили Щуру о подозрении в избиении патрульного полицейского в Оболонском районном отделе полиции.