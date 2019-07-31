Ферросплавные заводы свозят автобусами работников на митинг против "зеленой" энергетики, - Украинская ассоциация возобновляемой энергетики

Ферросплавные заводы планируют провести митинг против решения Окружного суда Киева, которым "Никопольскому заводу ферросплавов" Игоря Коломойского отказано в дальнейшем блокировании тарифа НЭК "Укренрего". Об этом на своей странице в сети Facebook пишет Украинская ассоциация возобновляемой энергетики

"Говорят, что привезли автобусы людей на митинг. С возобновляемой энергетикой борются старыми методами? Ферросплавные заводы свозят автобусами работников на митинг именно в тот день, когда будет суд по делу ... ".

По словам соучредителя Союза "Активных потребителей и просьюмеров" Андрея Зинченко, именно "Никопольский завод ферросплавов" подал в суд с требованием отменить "оплату зеленых через тарифы Укрэнерго". "Очевидно, что готовят картинку в стиле "ВИЭ лишают металлургов работы", - заявил он.

По сообщению СМИ, рабочие предприятий АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Никопольский завод ферросплавов" и АО "Днепроазот" олигарха Игоря Коломойского вышли с митингом под здание НЭК "Укрэнерго". Главное требование - предоставить снижены льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий.

Акция организована после отказа Окружного административного суда Киева в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКП №1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа.

"У суда отсутствуют на данной стадии основания утверждать об очевидной противоправности указанного решения субъекта властных полномочий (постановления НКРЭКП от 12 июля 2019 №1411 - ред.) И нарушение прав или интересов заявителя таким решением", - говорится в постановлении суда.