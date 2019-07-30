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30 июля 2019, вторник, 20:40 69
Судебная власть 2019-07-30T20:50:21+03:00
Українські Новини
Я не боюсь подозрения, но все должно быть в рамках закона, - глава ОАСК Павел Вовк

Я не боюсь подозрения, но все должно быть в рамках закона, - глава ОАСК Павел Вовк

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что про повестку в Генпрокуратуру он узнал из Фейсбука Ларисы Сарган, а не так, как это должно быть согласно норм УПК. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Только что узнал, что ГПУ вызывает меня для проведения процессуальных действий: вручение подозрения и допроса. Удивлен, что о повестке я узнал из Фейсбука Ларисы Сарган, а не так, как это должно быть согласно нормам УПК. Мне откровенно грустно, что в стенах Генпрокуратуры пиар победил закон и здравый смысл. Складывается впечатление, что повестка была выписана ГПУ исключительно по требованию "грантовых зрадолюбов". Я публично заявлял и еще раз подчеркиваю: Я не боюсь вручении подозрения. Более того, я лично призвал именно к законным процессуальным действиям. Вручение подозрения – это единственная законная возможность доказать абсурдность ситуации, которую искусственно создали Сытник и Горбатюк. Это дело является вымышленной, юридически бесперспективной и является последней попыткой старой власти вмешаться в судейскую независимость", - заявил Вовк.

Напомним, что Генпрокуратура вызывает главу Окружного админсуда Киева Вовка и еще трех судей ОАСК на допрос и для вручения подозрений.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Больше новостей о: Генпрокуратура Повестка Павел Вовк Окружной административный суд Киева

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