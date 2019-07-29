Жители Одесской области раскритиковали кандидатуру Болдина на должность губернатора, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает кадровые перестановки на местах. Глава опубликовал на фейсбук-странице пост с пятью претендентами на должность главы Одесской облгосадминистрации, предложив пользователям онлайн-голосование, информирует портал kp.ua.

В списке руководитель общественной организации "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" Андрей Андрейчиков, активистка и основательница "Открытой европейской школы" Татьяна Петракевич, депутат Одесского горсовета, основательница БФ "Французский бульвар" Ольга Квасницкая, бизнесмен и инвестор Максим Куций, а также скандальный соратник и адвокат Эдуарда Гурвица в бытность мэром Одессы Максим Болдин.

На кандидатов большинство пользователей отреагировали неоднозначно: это люди либо без профессионального бэкграунда, либо, наоборот, с богатым политическим прошлым и сомнительными связями.

Но наибольший резонанс вызвала кандидатура Максима Болдина, пишет одесское издание Наблюдатель.

"Максим Болдин – вообще не вариант. Тут даже думать нечего. Конечно, если есть желание проститься со своей собственностью и деньгами з бюджета, этот будет лучшей кандидатурой", - пишет пользователь Давид Гоцман.

Анжелика Воинская, в свою очередь, напомнила, что Болдин руководил юридическим департаментом Одесского горсовета – его называли "юристом Гурвица". Был одним из фигурантов "дела Смоляра".

"Тех, кто был у "кормушки" сначала надо люстрировать", - пишет Владислав Побережний.

Издание напоминает, по "делу Смоляра" Болдина обвиняли в присвоении имущества и растрате – именно он, будучи замначальника юридического департамента мэрии, подписал документы о передача 23 зданий в центре Одессыа в обмен на одно здание на Станкостроительной.

По данным СМИ, Болдин был тесно связан с бывшим мэром Одессы Эдуардом Гурвицем. И принимал непосредственное участие во многих схемах по расхищению городского имущества и средств.