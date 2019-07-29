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29 июля 2019, понедельник, 09:29 589
Общество 2019-07-29T09:29:02+03:00
Українські Новини
Верующие УПЦ обратили внимание Верховной Рады на проблему церковного рейдерства

Верующие УПЦ обратили внимание Верховной Рады на проблему церковного рейдерства

27 июля 2019 года в день проведения Крестного хода УПЦ возле парламента были установлены стенды с фотографиями общин Украинской Православной Церкви, которые пострадали от рейдерских атак сторонников ПЦУ. Об этом сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

"Особенностью нынешнего Крестного хода стало то, что верующие захваченных приходов поставили перед Верховной Радой плакаты с фотографиями захваченных храмов, чтобы новая власть видела, что натворила предыдущая и прилагала усилия для исправления ошибок предшественников. В СМИ писали, что этих общин не существует, они якобы куда-то перешли. Нет, они есть, люди есть, и они заявляют о своем существовании и их надо услышать!" – написал священник на своей странице в Фейсбук.

Всего возле здания парламента было установлено несколько десятков плакатов. Под соответствующими фотографиями указывались названия общин УПЦ, государственная регистрация которых была отменена чиновниками Тернопольской и Волынской ОГА.

"Это демонстрация проблем Украинской Православной Церкви, которые в силу посторонних факторов накопились за последние несколько месяцев. Это демонстрация и обращение к новоизбранной Верховной Раде, чтобы законы, существующие в нашем государстве, в полной мере соблюдались. Чтобы храмы, захваченные рейдерским способом, были возвращены, чтобы в будущем ничего подобного не происходило. Чтобы "черные регистраторы", которые действовали при областных администрациях и, нарушая закон и Конституцию, регистрировали новые уставы, перерегистрировали общины УПЦ, – чтобы подобные действия прекратились и больше не повторялись", – прокомментировал акцию Телеграм-каналу "Правблог" клирик Волынской епархии Украинской православной церкви протоиерей Олег Точинский.

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