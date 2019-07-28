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28 июля 2019, воскресенье, 20:40 78
Экономика 2019-07-28T20:40:20+03:00
Українські Новини
ЗТМК работает в нормальном режиме, внештатная ситуация полностью ликвидирована

ЗТМК работает в нормальном режиме, внештатная ситуация полностью ликвидирована

28 июля в 09:30 на ООО "ЗТМК" в цехе №7 произошел пролив небольшого количества тетрахлорида титана на рабочую площадку. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно утвержденному на предприятии плану ликвидации аварийных ситуаций, сотрудниками ЗТМК была вызвана специальная объектовая служба МЧС, которая совместно с аварийно-спасательной службой ЗТМК в течение часа полностью ликвидировала пролив.

В результате происшествия никто не пострадал.

На текущий момент предприятие работает в штатном режиме. Какие-либо угрозы для населения или экологической ситуации отсутствуют.

В результате происшествия на предприятии создана специальная рабочая группа, которая приступила к выяснению причин происшествия.

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