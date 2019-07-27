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27 июля 2019, суббота, 22:30 17
Выборы 2019-07-27T22:38:02+03:00
Українські Новини
ЦИКу осталось обработать 5 протоколов о результатах голосования

ЦИКу осталось обработать 5 протоколов о результатах голосования

ЦИК.
ЦИК.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля от 194 из 199 окружных избирательных комиссий в то время, как 100% бюллетеней подсчитаны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от избиркомов 11 одномандатных избирательных округов: № 76 (Запорожская область), № 100 (Кировоградская область), № 105 (Луганская область), № 118, 125 (Львовская область), № 127 (Николаевская область), № 138 (Одесская область), № 180 (Харьковская область), № 195 (Черкасская область), № 203 (Черновицкая область), № 207 (Черниговская область).

Таким образом, по состоянию на 25 июля ЦИК принял протоколы об итогах голосования от 194 из 199 окружных избирательных комиссий.

Также ЦИК приняла протоколы округов № 27 № 33, № 77, № 94, № 97, № 112, № 168, № 176 с пометкой "Уточненный".

Как сообщали Українськi Новини, в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

Явка избирателей на выборах Рады 21 июля составила 49,84% избирателей.

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