На Филиппинах произошло несколько мощных землетрясений: погибли восемь человек

На Филиппинах из-за серии мощных землетрясений погибли восемь человек, а еще около 60 – пострадали. Об этом сообщает AFP.\r\n"Восемь человек погибли и десятки получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших на островах в северной части Филиппин", - говорится в сообщении.\r\nОтмечается, что количество погибших и пострадавших может возрасти. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы.\r\nЗемлетрясения произошли в провинции Батанес, группе малонаселенных островков к северу от крупнейшего в стране острова Лусон. В результате были разрушены церкви, жилые дома и другие здания.\r\nПо данным Геологической службы США, самые сильные из подземных толчков - магнитудой 5,4 и 5,9 - произошли с разрывом в несколько часов друг от друга.\r\nКак сообщали Українські Новини, весной на Филиппинах землетрясение унесло минимум 15 жизней, десятки людей под завалами.\r\nТакже в Калифорнии произошло мощное землетрясение.\r\nРанее в Китае произошло мощное землетрясение, погибли 12 человек.