На Филиппинах произошло несколько мощных землетрясений: погибли восемь человек

На Филиппинах из-за серии мощных землетрясений погибли восемь человек, а еще около 60 – пострадали. Об этом сообщает AFP.

"Восемь человек погибли и десятки получили ранения в результате серии землетрясений, произошедших на островах в северной части Филиппин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество погибших и пострадавших может возрасти. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы.

Землетрясения произошли в провинции Батанес, группе малонаселенных островков к северу от крупнейшего в стране острова Лусон. В результате были разрушены церкви, жилые дома и другие здания.

По данным Геологической службы США, самые сильные из подземных толчков - магнитудой 5,4 и 5,9 - произошли с разрывом в несколько часов друг от друга.

Как сообщали Українські Новини, весной на Филиппинах землетрясение унесло минимум 15 жизней, десятки людей под завалами.

Также в Калифорнии произошло мощное землетрясение.

Ранее в Китае произошло мощное землетрясение, погибли 12 человек.