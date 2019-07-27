В Киеве по Крещатику пробежалась группа нудистов

Вчера, 26 июля, в Киеве по Крещатику вечером пробежалась группа обнаженных людей. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что на молодых людях, которых заметили на главной улице столицы около 20:00, были надеты лишь галстуки.

Отмечается, что пока нет данных о мотиве такого поступка и личностях, которые устроили этот "забег".

Спустя 10 минут после того, как нудисты пробежались по Крещатику, стало известно, что их уже разыскивает полиция, только уже на Майдане Независимости.

Как сообщали Українські Новини, мужчине, который голым бегал в метро, ​​грозит 5 лет тюрьмы.

Ранее было опубликовано видео, как голый мужчина гулял по станции метро "Красный хутор" и пугал копов.