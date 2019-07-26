подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Власти Луганской области обратились к Президенту Украины для решения ситуации вокруг Луганской ТЭС
26 июля 2019, пятница, 15:09 613
Экономика 2019-07-26T15:12:12+03:00
Українські Новини
Власти Луганской области обратились к Президенту Украины для решения ситуации вокруг Луганской ТЭС

Власти Луганской области обратились к Президенту Украины для решения ситуации вокруг Луганской ТЭС

25 июля председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий провел заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тема – проблемы с энергоснабжением в области из-за блокирования поставок угля со стороны РФ. По итогам заседания было принято решение подготовить письма к Президенту Украины и премьер-министру Украины

Докладывая о ситуации, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА Виталий Сурай отметил, что в области сложились предпосылки возникновения катастрофы в энергетическом секторе. Дело в том, что РФ определила перечень товаров, которые можно импортировать или экспортировать в Украину только на основании отдельных разрешений. К этой категории отнесена продукция топливно-энергетического комплекса, в частности угля, поставляемого для Луганской ТЭС с территории России. С 1 июня РФ не дает разрешений на поставки угля на станцию.

В случае прекращения генерации электроэнергии на ТЭС будет ограничено потребление электроэнергии в Луганском энергоузле, поскольку существующая схема электрической сети не позволяет обеспечить электроснабжение потребителей Луганской области без генерации. Во время боевых действий электрические сети Луганщины были повреждены, а связь с Объединенной энергетической системой Украины осуществляется линиями 110 кВ с Харьковской и Донецкой областей. Пропускная способность мощности которых составляет лишь 110 МВт. Впрочем, текущий уровень потребления электроэнергии предприятиями и населением Луганщины составляет от 140 МВт ночью до 220 МВт в вечерний максимум.

По информации представителей ТЭС, после окончания запасов угля работа предприятия будет остановлена. По состоянию на 24 июля запасы угля на предприятии составляли 17 964 тонны. При среднесуточном потреблении 2 798 тонн указанного объема топлива достаточно для 6 суток устойчивой работы теплоэлектростанции, то есть до 29 июля.

Сейчас существует реальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, а именно полного прекращения энергоснабжения миллиону жителей области, 253 детским садикам, 293 школам, 53 медицинским учреждениям, предприятиям водо- и газоснабжения. Кроме того, есть риск прекращения поставок воды для 400 тыс. абонентов - жителей временно оккупированной территории.

По итогам совещания были приняты следующие протокольные решения: в связи с отсутствием запасов угля перейти на сжигание природного газа для генерации электроэнергии; обеспечить соответствующие технические условия при транспортировке и распределении природного газа.

Также Виталий Комарницкий дал поручение безотлагательно подготовить письма к Президенту Украины и Премьер-министра Украины о ситуации с исчерпанием запасов угля на Луганской ТЭС, и о возможных последствиях прекращения электроснабжения Луганской области, и о необходимости предоставления номинаций на поставку природного газа.

Напомним, ранее заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко заявил, что переход Луганской ТЭС на газ примерно в пять раз повысит себестоимость электроэнергии. Поэтому необходимо снизить цену на газ, чтобы она покрывалась текущими ценами на электроэнергию. В ДТЭК отмечают, что уже начаты переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» о поставках газа.

Больше новостей о: Луганск Луганская облгосадминистрация Энергоснабжение Виталий Комарницкий

Архив
Новости
Представители Кличко не явились в ГБР, - Труба 15:26
Гройсман не видит юридических оснований для досрочных местных выборов 15:20
Власти Луганской области обратились к Президенту Украины для решения ситуации вокруг Луганской ТЭС 15:09
В ЕС выступают за полное внедрение закона о рынке электроэнергии, - Мингарелли 14:58
Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе 14:37
больше новостей
33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий 10:18
Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг 06:00 Карта
Командующий Силами спецопераций объяснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации 16:36
Кандидат от "Слуги народа" обошел на округе главу облсовета и депутата Рады 10:58
больше новостей
Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация 11:06
Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска 16:09
Один глава Коболев ежедневно обходится бюджету "Нефтегаза" как 1000 президентов Зеленских 07:40
Верующие из Польши, Беларуси и Украины вышли крестным ходом к Почаевской лавре, - УПЦ 12:01
Рутгер Хауэр. Фото: rutgerhauer/instagram
Ушел из жизни культовый актер Голливуда: самые известные фильмы Рутгера Хауэра 08:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok