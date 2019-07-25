"Слуга народа" потребовала пересчет на округе, где сам их кандидат признал поражение

Представители партии "Слуга народа" заявляют о необходимости пересчитать результаты голосования на 64 округе, хотя сам их кандидат ранее признал свое поражение.

По результатам выборов победил самовыдвиженец Владимир Арешонков, а кандидат от Слуги народа Вячеслав Сигачев признал поражение.

Вот Сигачев подписывает протокол:

https://www.youtube.com/watch?v=82kDhtOw0V4﻿" frameborder="0" allowfullscreen>

А здесь делает соответствующее заявление, где признает поражение:

https://www.youtube.com/watch?v=Ua2t83A9vko﻿" frameborder="0" allowfullscreen>

При этом партия "Слуга народа" хочет пересмотреть его результат и блокирует работу комиссии, препятствуя поездке в Киев для сдачи протоколов в ЦИК, утверждают в комиссии.