"Слуга народа" потребовала пересчет на округе, где сам их кандидат признал поражение

Представители партии "Слуга народа" заявляют о необходимости пересчитать результаты голосования на 64 округе, хотя сам их кандидат ранее признал свое поражение.\r\nПо результатам выборов победил самовыдвиженец Владимир Арешонков, а кандидат от Слуги народа Вячеслав Сигачев признал поражение.\r\nВот Сигачев подписывает протокол:\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=82kDhtOw0V4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nА здесь делает соответствующее заявление, где признает поражение:\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Ua2t83A9vko" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПри этом партия "Слуга народа" хочет пересмотреть его результат и блокирует работу комиссии, препятствуя поездке в Киев для сдачи протоколов в ЦИК, утверждают в комиссии.