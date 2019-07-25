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25 июля 2019, четверг, 18:27 703 Видео
Политика 2019-07-25T20:11:26+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" потребовала пересчет на округе, где сам их кандидат признал поражение

"Слуга народа" потребовала пересчет на округе, где сам их кандидат признал поражение

Представители партии "Слуга народа" заявляют о необходимости пересчитать результаты голосования на 64 округе, хотя сам их кандидат ранее признал свое поражение.

По результатам выборов победил самовыдвиженец Владимир Арешонков, а кандидат от Слуги народа Вячеслав Сигачев признал поражение.

Вот Сигачев подписывает протокол:

А здесь делает соответствующее заявление, где признает поражение:

При этом партия "Слуга народа" хочет пересмотреть его результат и блокирует работу комиссии, препятствуя поездке в Киев для сдачи протоколов в ЦИК, утверждают в комиссии.
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