Если бы старт рынка был отложен, проблемы так и остались бы не выявленными, — специалист Unicorn Systems UA о запуске рынка электроэнергии

Если бы старт рынка был отложен, проблемы так и остались бы не выявленными, — специалист Unicorn Systems UA о

Ведущий специалист компании Unicorn Systems UA, специализируется на разработке программного обеспечения для энергорынков Европы, Яна Лях дала комментарий относительно проблем запуска нового рынка электроэнергии в Украине и рассказала о возможностях, которые он может принести изданию Kosatka.Media.

"Важность своевременного запуска рынка показала европейскому сообществу готовность Украины вовремя выполнять взятые на себя обязательства, что однозначно будет способствовать более тесному сотрудничеству между Украиной и Европой. Если бы старт рынка был отложен, проблемы так и остались бы не выявленными. И участники все равно столкнулись бы с ними, пусть и на несколько месяцев позже. Только в этом случае Украина потеряла бы доверие европейских институтов, которые уже много лет финансируют либерализацию рынка электроэнергии", — прокомментировала запуск рынка электроэнергии Яна Лях.

Несмотря на спекуляции о сомнительный успех своевременного запуска нового рынка электроэнергии, сделать это удалось. 1 июля 2019 года рынок начал свою работу. Эксперт отметила, что решение запустить рынок было правильным хотя бы потому, что это позволит быстро выявить и скорректировать все "узкие места", как в законодательстве, так и в программных продуктах, обеспечивающих работу рынка.

Эксперты рынка прогнозировали резкое повышение цен на электроэнергию для населения Украины в связи с запуском нового рынка.

"Ограничения, введенные на первых этапах работы рынка, должны обезопасить самые незащищенные категории потребителей. Пока можно сказать лишь то, что старт рынка не повлиял на цену электроэнергии для населения, на чем пытались спекулировать противники запуска рынка", — отметил эксперт.

Яна Лях добавила, что в работе программного обеспечения наблюдаются проблемы: некоторые процессы на рынке выполняются вручную, а участники сталкиваются с определенными техническими трудностями, которые можно решить при условии качественного обучения участников запуска и их поддержки со стороны операторов рынка. Соблюдение выполнения правил не приведет к катастрофе на старте запуска, что уже подтверждено первыми результатами работы рынка.

В перспективе новый рынок откроет завесу возможностей на европейском рынке, позволив участвовать в их объединении, проводить совместные аукционы по распределению пропускной способности с соседними странами, что позволит участникам рынка повысить эффективность экспорта и импорта электрической энергии.