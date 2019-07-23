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23 июля 2019, вторник, 21:39 140
Президент 2019-07-23T21:45:25+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил нового главу департамента защиты нацгосударственности СБУ

Зеленский назначил нового главу департамента защиты нацгосударственности СБУ

Служба безопасности Украины. Фото: espreso.tv
Служба безопасности Украины. Фото: espreso.tv

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Об этом сказано в указе Президента №550 от 23 июля, передают Українськi Новини.

"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - сказано в нем.

Сергей Андрущенко в 2015-16 годах был одним из заместителей начальника департамента защиты национальной государственности СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил начальника СБУ в Кировоградской области Аркушу. Также Зеленский назначил замглавы СБУ Нескоромного.

Кроме того, первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал Руслан Баранецкий. Ранее Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ.</p

Тем временем и.о главы СБУ Баканов за июнь заработал 54,5 тыс. гривен, а Грицак, несмотря на отставку, продолжает получать зарплату в СБУ.

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