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23 июля 2019, вторник, 15:34 1360
Президент 2019-07-23T15:44:36+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал имя кандидата на должность генпрокурора

Зеленский назвал имя кандидата на должность генпрокурора

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса Президента Руслана Рябошапки, который был назначен главой Национального совета по антикоррупционной политике, на должность генерального прокурора.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Может быть. Это один из вариантов, один из претендентов. Я с самого начала  президентской кампании говорил, что Рябошапка крутой специалист. Я вижу его одним из претендентов", - сказал он.

Перед этим Зеленский выразил разочарование тем, что генпрокурор Юрий Луценко не пришел на доклад по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщали Українськi Новини,  Зеленский назначил Тимошенко, Костюка и Рябошапку замглавы Администрации.

В июне Рябошапка пригрозил Сытнику и Холодницкому "сделать выводы", если они не покажут результат за 3 месяца

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