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23 июля 2019, вторник, 12:04 392
Выборы 2019-07-23T12:04:49+03:00
Українські Новини
Антон Киссе выиграл выборы у кандидата "Слуги народа" Плохого в 142 округе в Одесской области

Антон Киссе выиграл выборы у кандидата "Слуги народа" Плохого в 142 округе в Одесской области

Кандидат в депутаты Верховной Рады, самовыдвиженец, действующий депутат парламента от группы "Відродження" Антон Киссе выиграл выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №142 (Арциз) в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Киссе выиграл выборы, набрав 27,99% или 16,3 тыс. голосов, а его ближайший соперник Руслан Плохой (партия "Слуга народа") набрал 23,90% или 13,9 тыс. голосов.

Третье место занял Сергей Димитриев ("Оппозиционная платформа - За життя") - 17,24% или 10 036 голосов.

Киссе родился в 1958 году в Одесской области, является депутатом Рады от группы "Відродження".

Всего по округу №142 баллотировалось 12 кандидатов.

В 2012 и 2014 годах Киссе был избран в Раду по этому же округу.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Балога с небольшим отрывом выиграл выборы у кандидата от "Слуги народа" в округе №69.

Тем временем ЦИК подсчитал уже более 80% бюллетеней: процент у "Евросолидарности" уменьшился, а у "Батькивщины" растет.

Больше новостей о: Парламентские выборы Антон Киссе Партия "Слуга народа" Руслан Плохой

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