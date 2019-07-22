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22 июля 2019, понедельник, 18:33 607
Экономика 2019-07-22T18:33:01+03:00
Українські Новини
Взаимное признаниие фармацевтических инспекций Евросоюзом и США - историческое событие в глобальной фарме, - Ш

Взаимное признаниие фармацевтических инспекций Евросоюзом и США - историческое событие в глобальной фарме, - Шимкив

Регуляторные органы США и Евросоюза – FDA (Food and Drug Administration) и EMA (European Medicines Agency) – договорились о взаимном признании инспекций на предмет соблюдения фармацевтическими компаниями стандартов GMP (Good Manufacturing Practice).

В пятницу, 12 июля, в договор была включена последняя страна ЕС – Словакия. Теперь FDA будет признавать результаты GMP-инспекций всех 28 стран Евросоюза. В свою очередь, если предприятие прошло проверку инспекторами FDA, ему не потребуется повторная инспекция европейских органов.

"Мы стали свидетелями без преувеличения исторического события. Фармацевтика – это стратегическая отрасль, где США и ЕС сотрудничают гораздо эффективнее, чем в большинстве других секторов. В мировом масштабе GMP – это "фармацевтический безвиз", который объединяет страны в эффективную глобальную систему взаимного доверия", - прокомментировал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он напомнил, что Украина является частью этой глобальной системы: только за последние три года девять украинских компаний получили сертификаты GMP от европейских стран. Так, в июле нынешнего года "Дарница" в очередной раз подтвердила соответствие своего производства требованиям GMP и получила сертификаты сроком от трех лет.

GMP – общепризнанный мировой стандарт сертификации фармацевтических производств. Для европейского рынка он является обязательным. В Украине GMP гармонизирован с действующими стандартами Европейского Союза.

Больше новостей о: Фармацевтика FDA Food and Drug Administration EMA European Medicines Agency Good Manufacturing Practice Дмитрий Шимкив.

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