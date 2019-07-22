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22 июля 2019, понедельник, 14:55 24
Выборы 2019-07-22T15:08:24+03:00
Українські Новини
Председатель Луцкого облсовета выиграл выборы Рады в округе №22

Председатель Луцкого облсовета выиграл выборы Рады в округе №22

Игорь Палица. Фото: facebook.com
Игорь Палица. Фото: facebook.com

Кандидат в депутаты Верховной Рады, самовыдвиженец, член партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Игорь Палица выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №22 (Луцк) в Волынской области.

Об этом свидетельствуют результаты голосования на выборах на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Палица выиграл выборы, набрав 37,1% или 27,5 тыс. голосов, а его ближайший соперник Сергей Писарчук (партия "Слуга Народа") набрал 27,27% или 20,214 тыс. голосов.

Третье место занял Юрий Моклица (партия "Европейская солидарность") - 8,8% или 6,526 тыс. голосов.

Палица родился в 1972 году в Луцке, он занимает должность председателя Луцкого облсовета.

Всего по округу №22 баллотировалось 11 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ открыла уголовное производство по факту возможного служебного подлога главы Волынского областного совета и его заместителей.

Позже СБУ открыла еще 1 дело против соратника Коломойского - главы Волынского облсовета Палицы.

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