Перед днем голосования на Днепропетровщине жестоко избили сына кандидата - в нападении подозревается "псевдожурналист"

Происшествие случилось 20 июля, накануне голосования, в Желтых Водах, что на Днепропетровщине. Неизвестные молодые люди жестоко избили восемнадцатилетнего Артема Исаева, сына одного из кандидатов в парламент от ВО "Батькивщина". После полученных травм парня прооперировали и перевели в реанимацию. Сам кандидат Гилал Исаев и его штаб подозревает, что к этому может быть причастен "псевдожурналист", который за несколько дней до нападения представляясь корреспондентом известного столичного информагентства, сначала хотел провести интервью с кандидатом, а тогда стал угрожать ему и его работникам.

"Сын после избиения находится в реанимации, его прооперировали – операция на лице... Это ужасно... Мы обратились к правоохранителям с соответствующим заявлением, следствие должно установить, кто причастен к этому. Однако накануне я и работники моего избирательного штаба получали угрозы от неизвестных лиц, которые представлялись журналистами", - в комментарии НСЖУ рассказал Гилал Исаев.

"Несколько дней назад в наш штаб приехали молодые люди, один из которых представился журналистом. Их поведение сразу вызвало у нас подозрение, поэтому решили обратиться к представителям информагентства, где, якобы, работает "журналист". Затем получили ответ, что такого журналиста в агентстве нет и никаких спецзаданий по Днепропетровщине в ближайшие дни никто не получал", - в комментарии НСЖУ рассказывает пресс-служба Днепропетровской областной организации ВО "Батькивщина".

Молодые люди пытались встретиться с Хилалом Исаевым несколько дней подряд, когда не получилось, стали угрожать, заявив: "Запомните, мы вам до конца выборов не дадим покоя!". Присылали угрозы на телефон работникам избирательного штаба и разместили плакат с надписью "Господин Гилал Исаев! Журналисты желают видеть вас! Живым!".

"Есть подозрения, что именно эти люди причастны к избиению Артема, но доподлинно все обстоятельства должно установить следствие", - отмечает Гилал Исаев.

Исаев Гилал Миргасан Оглы - директор частного сельскохозяйственного предприятия "Каспий", депутат Днепропетровского областного совета от партии "Родина", от нее же кандидат в народные депутаты по 34-ому избирательному округу Днепропетровской области.

Пресс-служба НСЖУ