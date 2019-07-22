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22 июля 2019, понедельник, 12:02 2624
Выборы 2019-07-22T12:34:17+03:00
Українські Новини
Грановский уступил кандидату от "Слуги народа" Куницкому в Харькове

Грановский уступил кандидату от "Слуги народа" Куницкому в Харькове

Грановский Александр. Фото: facebook/Александр Грановский
Грановский Александр. Фото: facebook/Александр Грановский

Александр Грановский, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" признал свое поражение на выборах - в 169 округе он проигрывает представителю "Слуги народа" Александру Куницкому. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Я не идиот. Мне искренне казалось, что я все делаю правильно. Я всегда все решения принимаю сам и несу за них ответственность. Никогда не отдаю пас другим только с целью кого-то в чем-то потом обвинить - нет. Я действительно старался для харьковчан и очень хотел харьковчанам понравиться. Все, что я делал, не имело двойного дна, скрытых мотивов и червяка в душе. Но... получилось так, как получилось", -  написал Грановский.

Он поздравил с убедительной победой кандидата от "Слуги народа" Алесандра Куницкого и поблагодарил избирателей за поддержку.

Грановский отметил, что во время кампании заказывал несколько социологических исследований, и все одни показывали совсем другие рейтинги.

"Вывод очевиден: традиционные форменные политики по состоянию на вчерашнюю ночь - ГМО или генетически модифицированный организм. И совершенно не важно, умный ты, красивый или перспективный: ты старый, ты б/у. Социология, как наука, перестала существовать", - добавил депутат.

По подсчету Центральной избирательной комиссией 80% электронных протоколов, Александра Куницкий набрал 48,5% голосов, Грановский - 15,4%.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК посчитал 52,7% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции.

Кандидаты от "Слуги народа", по предварительным результатам, лидируют во всех округах Киева, а также подавляющем большинстве округов Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областей.

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