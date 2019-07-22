Создается впечатление, что Минюст продолжает покрывать незаконные действия "черных" регистраторов – адвокат

Чиновница Минюста Сукманова, которой президент сказал заблокировать "черных" регистраторов, подписала документ, содержание которого не соответствует действительности. Об этом заявила адвокат Екатерина Ковалевская.

6 июня 2019 года Минюст отказался отменить действия "черного" регистратора Прошкина по поводу ООО "ОМОКС-ИНВЕСТБУД". Через 45 дней первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова направила владельцам ООО "ОМОКС" письмо, в котором указала, что жалоба о регистрационных действиях была подана только в отношении ООО "ОМОКС". На заседании комиссии 6 июня с указанной жалобой присутствующие не указывали о наличии дополнительных требований в отношении данного предприятия или других лиц, а также не сообщили о подаче дополнений по поводу поданной жалобы. Также госпожа Сукманова в своем письме отметила, что жалоба якобы была удовлетворена в полном объеме.

Первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова, которая обещала президенту Владимиру Зеленскому отключить мошенникам доступ к госреестру, написала документ, которым Минюст фактически отказался аннулировать действия скандального фейкового госрегистратора Александра Прошкина, от имени которого действовали рейдеры в отношении компаний ОМОКС и ОМОКС-ИНВЕСТБУД бизнесмена Алексея Кулагина, утверждает Ковалевская.

Она рассказала о ситуации, предшествовавшей получению письма. 29 мая Алексей и Оксана Кулагины узнали о том, что контрольный пакет ООО "ОМОКС", владельцами которого они являются, без их ведома был перерегистрирован на других лиц. Кроме этого, регистрационными действиями госрегистратора Прошкина в госреестре Кулагин Алексей Владимирович как руководитель ООО "ОМОКС" был заменен на другое лицо (одновременно был захвачен их ЖК "Чайка"). В тот же день была подана жалоба в Минюст.

"Ее еще не назначили к рассмотрению, когда появилась информация о новых фактах незаконных действий Прошкина. 5 июня Оксана Кулагина как руководитель ООО "ОМОКС-Инвестбуд", владельцем которого на 100% было ООО "ОМОКС", в момент оформления документов у нотариуса узнала, что она уже не руководитель ООО "ОМОКС-Инвестбуд", а также о том, что у предприятия уже другие собственники. Оказывается, что 1 июня тот же Прошкин внес изменения в госреестр и по ОМОКС-ИНВЕСТБУД. Поскольку жалоба на действия этого госрегистратора от 29 мая уже находилась в Минюсте, 5 июня к ней были добавлены дополнения. 6 июня, когда мы пришли на рассмотрение жалобы, все участники указывали на то, что было подано и зарегистрировано Минюстом дополнение к жалобе. Мы обращали внимание Комиссии Минюста на то, что Прошкин не ограничился регистрационными действиями в отношении ООО "ОМОКС", но и внес изменения относительно ОМОКС-Инвестбуд", - рассказала юрист.

По результатам рассмотрения жалобы и дополнений к ней комиссия приняла решение удовлетворить жалобу частично: отменила первое регистрационное действие Прошкина по ОМОКС и аннулировала ему доступ к ЕГР. "И все. Через неделю нам выдают копию приказа Минюста, где написано: "жалоба удовлетворена частично", - отметила адвокат.

В связи с этим ООО "ОМОКС" вынуждено было обратиться в суд с иском о признании недействительными регистрационных действий Прошкина по ООО "ОМОКС-Инвестбуд". Сейчас этот иск рассматривается административным судом.

Ковалевская подчеркнула, что информация, указанная в документе за подписью Сукмановой, противоречит фактическим обстоятельствам и является недостоверной.

"Почти через полтора месяца после того, как в прессе поднялась волна по поводу Прошкина, задержали человека, у которого нашли электронные ключи доступа к базам, оформленные на госрегистратора Прошкина. После того, как Кулагины получили Приказ Минюста о результатах рассмотрения жалобы и подали соответствующий иск, из Минюста пришло это письмо, подписанное первым заместителем министра - госпожой Сукмановой. Начинается это письмо словами: "Министерство юстиции рассмотрело дополнения к жалобе ...". Далее в нем сообщается, что дополнение не может быть рассмотрено, поскольку жалоба рассматривалась 6 июня. Якобы во время рассмотрения жалобы никто из присутствующих не указывал на то, что были дополнения и были еще какие-то регистрационные действия, которые подлежат пересмотру. В связи с этим жалоба была удовлетворена в полном объеме. Так и написано - "жалоба удовлетворена в полном объеме". И, соответственно, говорится, что Кулагины должны подать отдельную жалобу по поводу ОМОКС-Инвестстбуд в порядке, предусмотренном законом", - рассказала юрист.

Она акцентировала, что эти два официальных документа (Приказ Минюста и письмо Сукмановой) противоречат друг другу.

"В копии приказа по результатам рассмотрения жалобы от 6 июня написано, что жалобу Кулагина А.В. и Кулагиной О.Г. удовлетворили частично. В письме Сукмановой - что в полном объеме. В письме также есть ссылка на регистрационный номер Минюста жалобы, и дополнения к ней, оба - с датами, предшествующими дате рассмотрения жалобы. Есть еще и видео, на котором полностью зафиксировано заседание Комиссии Минюста, из которого видно, что вопрос по ООО "ОМОКС-Инвестбуд", изложенный в дополнении к жалобе, на заседании Комиссии 6 июня рассматривался. Соответственно, госпожа Сукманова написала документ, информация в котором не соответствует действительности. В связи с этим мы сейчас формируем материалы: будем подавать в правоохранительные органы заявление о преступлении", - заявила адвокат.

Юрист не исключает, что действия чиновницы могли быть спровоцированы острой критикой бизнес-сообщества и лично Кулагина в адрес руководства Минюста: накануне предприниматели отнесли в ГБР заявление о совершении преступления руководством Минюста.

"У меня нет подтверждений, но теоретически я могу допустить, что такое возможно. Когда мы были на круглом столе, ОО "Бизнес-Варта" представила фрагменты выступлений Сукмановой, которые также касались вопросов "черных" регистраторов. Я даже обратила внимание присутствующих на то, что госпожа Сукманова говорила о требованиях к госрегистраторам, которые являются обязательными к исполнению, а именно – физическое наличие регистратора по месту регистрации и соответствие такого рабочего места требованиям закона. Однако на практике Министерство юстиции не обращает внимание на соблюдение регистраторами этих требований, поскольку, например, "местонахождение" Прошкина - это несуществующий адрес, где его физически никогда не было и быть не могло", - подчеркнула адвокат.

Она напомнила, что многие представители бизнеса, которые пострадали от рейдерских захватов, рассказывали об отказе чиновников Минюста "вмешиваться в работу антирейдерской комиссии".

"Елена Сукманова - это первый заместитель министра юстиции. При этом в Минюсте существует отдельный орган - Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации, у которой есть свой председатель. Эта комиссия рассматривает жалобы, по результатам рассмотрения готовит выводы, на основании которых выносится соответствующий приказ, который, по общему правилу, подписывается заместителем министра по вопросам госрегистрации. Так почему письмо Минюста, подготовленное в порядке ст. 34 Закона о госрегистрации юрлиц, содержит ложную информацию, а также подписано не заместителем по вопросам госрегистрации, а первым заместителем министра юстиции? Создается впечатление, что Минюст продолжает покрывать незаконные действия "черных" регистраторов, или "правая рука просто не знает, что делает левая", - резюмировала Екатерина Ковалевская.