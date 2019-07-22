Первый замминистра юстиции Сукманова отказалась аннулировать действия "черного" регистратора, - адвокат Ковалевская

Первый замминистра юстиции Елена Сукманова, обещавшая президенту Владимиру Зеленскому отключить мошенникам доступ к госреестрам, подписала документ, которым Минюст отказался аннулировать действия скандального фейкового госрегистратора Александра Прошкина, от имени которого действовали рейдеры в отношении компаний ОМОКС и ОМОКС-ИНВЕСТБУД бизнесмена Алексея Кулагина. Об этом рассказала адвокат Катерина Ковалевская.

По ее словам, ситуация, предшествующая получению письма, была следующая. 29 мая Кулагины узнали о том, что у них переписали ОМОКС (также накануне был захвачен их ЖК "Чайка"). В тот же день была подана жалоба в Минюст.

"Ее еще не назначили к рассмотрению, когда 5 июня Оксана Кулагина меняет карточку подписей для бухгалтерии, и нотариус ей отказывает, потому что она уже не директор ОМОКС-ИНВЕСТБУД. И оказывается – нотариус дает об этом документы – что 1 июня Прошкин переписал и ОМОКС-ИНВЕСТБУД. Поскольку жалоба от 29 мая уже лежит в Минюсте, то 5 июня подается дополнение к жалобе. 6 июня мы приходим на рассмотрение жалобы, где все участники говорят о том, что есть еще дополнение. Что Прошкин 29-м числом не ограничился, а еще и 1-го переписал ОМОКС-ИНВЕСТБУД", – рассказала юрист.

Она добавила, что по результатам рассмотрения жалобы и дополнений к ней комиссия приняла решение удовлетворить жалобу частично: отменила первое регистрационное действие Прошкина в отношении ОМОКСа и аннулировала ему доступ. "И все. Где-то через неделю выдают копию приказа, где написано: "жалоба удовлетворена частично", – отметила адвокат.

Катерина Ковалевская подчеркнула, что информация, указанная в документе с подписью Сукмановой противоречит выводам комиссии Минюста и является недостоверной.

"Проходит 45 дней после того, как в прессе поднялась волна по поводу Прошкина; задержали человека, у которого нашли ключи Прошкина. Ему дали подозрение и он вышел под залог. Из Минюста приходит письмо, подписанное первым замминистра – госпожой Сукмановой. Начинается словами "Министерство юстиции рассмотрело ваше дополнение..." И сообщает, что эти дополнения не могут быть рассмотрены, поскольку жалоба рассматривалась 6 июня. Якобы при рассмотрении жалобы никто из присутствующих не указывал на то, что были дополнения и что были еще какие-то регистрационные действия, которые подлежат пересмотру. В связи с этим жалоба была удовлетворена в полном объеме. Так и написано. И, соответственно, говорится, что Кулагины должны подать отдельную жалобу по поводу ОМОКС-ИНВЕСТБУД, если они не подавали это через суд", – рассказала юрист.

Она акцентировала, что эти два официальных документа противоречат друг другу. "В копии приказа по результатам рассмотрения жалобы от 6 июня написано, что нашу жалобу удовлетворили частично. В письме Сукмановой – что в полном объеме. Есть еще регистрационный номер в дополнении, который на день раньше, чем рассмотрение жалобы. И видео, на котором зафиксировано, что эти дополнения рассматривались. Соответственно, Сукманова написала документ, информация в котором не соответствует действительности. Поэтому мы сейчас формируем материалы: будем подавать в правоохранительные органы заявление о преступлении", – заявила адвокат.

Юрист не исключает, что действия чиновницы могли быть справоцированы острой критикой бизнес-сообщества и лично Алексея Кулагина в адрес руководства Минюста: накануне предприниматели отнесли в ДБР заявления о совершении преступления руководством Минюста.

"У меня нет подтверждений, но теоретически да. Когда мы с Алексеем Владимировичем были на круглом столе, и там "Бизнес-Варта" презентовала свои кейсы, она показывала фрагменты речи Сукмановой. И даже я в комментариях указывала, что госпожа Сукманова говорит о том, что есть требования, но при этом они сами же не проверяли эти требования. Потому что "место нахождения" Прошкина – это несуществующий адрес", – подчеркнула адвокат.

Она напомнила, что многие представители бизнеса, пострадавшие от рейдерских захватов, рассказывали об отказах чиновников Минюста "вмешиваться в работу антирейдерской комиссии". "Сукманова – это первый замминистра, но есть отдельная комиссия, в которой есть глава комиссии. Эта комиссия рассматривает жалобы, по результатам рассмотрения делает выводы, и потом выносится определенный приказ Минюста, который подписывает уполномоченный человек. Так почему это письмо по результатам рассмотрения точно такой же жалобы подписано первым замом?", – резюмировала Катерина Ковалевская.