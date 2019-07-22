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22 июля 2019, понедельник, 06:11 307 Обновляется
Выборы 2019-07-22T06:12:35+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" опередила "Евросолидарность" по подсчету 90% голосов за рубежом

"Слуга народа" опередила "Евросолидарность" по подсчету 90% голосов за рубежом

Выборы. Фото: prm.ua
Выборы. Фото: prm.ua

На выборах Верховной Рады 29,34% проголосовали за партию "Слуга народа", 28,78% - за "Европейскую солидарность", 18,82% - за "Голос" Святослава Вакарчука по подсчету 90,19% электронных протоколов в заграничном округе в то время, как ЦИК считает голоса в Украине.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Партия Шария набрала 4,67% голосов, "Свобода" - 4,08%, "Опозиционная платформа - За життя" - 3,85%, "Сила и честь" - 3,02%, "Батьківщина" - 2,02%,"Гражданская позиция" - 1,24%, "Рух нових сил" Михаила Саакашвили - 1,09%.

Как сообщали Українськi Новини, 49,84% избирателей в 199 из 199 округов всех областей проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 20:00.

Тем временем явка на выборах Рады в Японии составила 20%, а в Южной Корее - 28%. Также объявлены окончательные результаты Национального exit-poll-2019.

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