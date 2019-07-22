За рубежом лидирует "Евросолидарность" по подсчету почти 63% протоколов

На выборах Верховной Рады 30,04% проголосовали за партию "Европейская солидарность", 27,49% - за "Слугу народа", 18,74% - за "Голос" Святослава Вакарчука по подсчету 62,74% электронных протоколов в заграничном округе в то время, как ЦИК считает голоса в Украине.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Партия "Опозиционная платформа - За життя" набрала 4,92% голосов, "Партия Шария" - 4,63%, "Свобода" - 3,78%, "Сила и честь" - 2,82%, "Батьківщина" - 2,03%, "Рух нових сил" Михаила Саакашвили - 1,12%, "Гражданская позиция" - 1,03%.

Как сообщали Українськi Новини, 49,84% избирателей в 199 из 199 округов всех областей проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 20:00.

Тем временем явка на выборах Рады в Японии составила 20%, а в Южной Корее - 28%. Также объявлены окончательные результаты Национального exit-poll-2019.