ЦИК подсчитал уже 87,28% бюллетеней: процент у "Евросолидарности" продолжает падать, а у "Батькивщины" растет

На выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 42,98% (5,4 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 12,92% (1,6 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,25% (1,040 млн) - за "Европейскую солидарность", 8,17% (1 030 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и 6% (756 тыс.) - за "Голос" согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 87,28% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

Радикальная партия Олега Ляшко получает 3,94% голосов, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%, "Партия Шария" - 2,26%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,31%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,21%, "Гражданская позиция" - 1,06%, другие - менее 1%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.