ЦИК посчитал почти 40% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции

На выборах Верховной Рады 42,12% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,69% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,7% - за "Европейскую солидарность", 8,2% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,41% - за "Голос" Святослава Вакарчука по подсчету 30,90% электронных протоколов в то время, как явка избирателей на выборы составила почти 50%.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в ЦИКе, передают Українськi Новини.

Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Радикальная партия Олега Ляшко набрала 3,99%, "Сила и честь" - 3,72%, "Оппозиционный блок" - 3,24%, "Свобода" - 2,34%, Партия Шария - 2,22%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,18%, "Гражданская позиция" - 1,08%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.