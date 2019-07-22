ЦИК посчитал 20% протоколов: "Слуга народа" и платформа Бойко вырываются вперед, другие - теряют голоса

На выборах Верховной Рады 41,98% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,55% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,67% - за "Европейскую солидарность", 8,38% - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 6,33% - за "Голос" Святослава Вакарчука по подсчету 20,75% электронных протоколов в то время, как явка избирателей на выборы составила почти 50%.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в ЦИКе, передают Українськi Новини

Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Радикальная партия Олега Ляшко набрала 4,18%, "Сила и честь" - 3,64%, "Оппозиционный блок" - 3,27%, "Свобода" - 2,36%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,21%, Партия Шария - 2,17%, "Гражданская позиция" - 1,08%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.