ЦИК посчитал больше 5% протоколов: за "Слугой народа" выбились в лидеры платформа Бойко и "Батькивщина"

На выборах Верховной Рады 41,45% проголосовали за партию "Слуга народа", 11,04% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 9,52% - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 8,41% - за "Европейскую солидарность", 5,79% - за "Голос" Святослава Вакарчука, 5,62% - за Радикальную партию Олега Ляшко", по подсчету 5,37% электронных протоколов в то время, как явка избирателей на выборы составила почти 50%.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в ЦИКе, передают Українськi Новини.

Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Партия "Сила и честь" набрала 3,45% голосов, "Оппозиционный блок" - 3,25%, "Свобода" - 2,56%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,46%, "Партия Шария" - 1,79%, "Гражданская позиция" - 1,06%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.