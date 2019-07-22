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22 июля 2019, понедельник, 00:55 51
Выборы 2019-07-22T01:02:24+03:00
Українські Новини
ЦИК считает голоса украинцев: лидируют "Слуга народа", "Батькивщина" и "Евросолидарность"

ЦИК считает голоса украинцев: лидируют "Слуга народа", "Батькивщина" и "Евросолидарность"

ЦИК.
ЦИК.

На выборах Верховной Рады 38,86% проголосовали за партию "Слуга народа", 10,6% - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 9,15% - за "Европейскую солидарность", 8,97% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 7,29% - за Радикальную партию Олега Ляшко", 6,03% - за "Голос" Святослава Вакарчука по подсчету 1,94% электронных протоколов в то время, как явка избирателей на выборы составила почти 50%.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в ЦИКе, передают Українськi Новини.

Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Партия "Сила и честь" набрала 3,48% голосов, "Оппозиционный блок" - 3,22%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,01%, "Свобода" - 3%, "Партия Шария" - 1,43%, "Гражданская позиция" - 1,15%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

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