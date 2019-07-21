Полиция начала расследовать попытку кражи бюллетеня на избирательном участке в Ровно

Полиция 21 июля вечером начала расследовать попытку кражи бюллетеня на избирательном участке в Ровно. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

В полицию обратилась председатель избирательного участка по улице Николая Негребецкого и сообщила, что избиратель пытается вынести бюллетень из помещения избирательного участка.

Его противоправным действиям помешали члены комиссии и сообщили полицейским.

Правонарушителем оказался 42-летний житель.

По факту покушения на кражу избирательного бюллетеня начато досудебное расследование по части 3 статьи 15 части 1 статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы депутатов Верховной Рады.