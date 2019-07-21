подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 июля 2019, воскресенье, 20:48 51
Выборы 2019-07-21T21:09:28+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать попытку кражи бюллетеня на избирательном участке в Ровно

Полиция начала расследовать попытку кражи бюллетеня на избирательном участке в Ровно

Полиция 21 июля вечером начала расследовать попытку кражи бюллетеня на избирательном участке в Ровно. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

В полицию обратилась председатель избирательного участка по улице Николая Негребецкого и сообщила, что избиратель пытается вынести бюллетень из помещения избирательного участка.

Его противоправным действиям помешали члены комиссии и сообщили полицейским.

Правонарушителем оказался 42-летний житель.

По факту покушения на кражу избирательного бюллетеня начато досудебное расследование по части 3 статьи 15 части 1 статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы депутатов Верховной Рады.

Больше новостей о: Досрочные выборы

Архив
Новости
Объявлены окончательные результаты Национального exit-poll-2019 22:30
Менее 50% избирателей в 100 из 199 округов проголосовали на выборах 22:19
Левочкин о результатах exit poll: это несомненная победа 22:02
Выборы окончены. Зеленский предложил Вакарчуку формировать коалицию 21:59 Обновляется
Полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело 21:51
больше новостей
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
Выборы окончены. Зеленский предложил Вакарчуку формировать коалицию 21:59 Обновляется
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
Супрун заработала на 121 тыс. гривен меньше своего зама в июне 08:00 Документ
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok