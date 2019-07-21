Полиция начала расследовать попытку кражи бюллетеня на избирательном участке в Ровно

Полиция 21 июля вечером начала расследовать попытку кражи бюллетеня на избирательном участке в Ровно. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.\r\nВ полицию обратилась председатель избирательного участка по улице Николая Негребецкого и сообщила, что избиратель пытается вынести бюллетень из помещения избирательного участка.\r\nЕго противоправным действиям помешали члены комиссии и сообщили полицейским.\r\nПравонарушителем оказался 42-летний житель.\r\nПо факту покушения на кражу избирательного бюллетеня начато досудебное расследование по части 3 статьи 15 части 1 статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины.\r\nСанкция статьи предусматривает штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.\r\nКак сообщали Українські Новини, в воскресенье, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы депутатов Верховной Рады.