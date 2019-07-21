В Ровно кандидат в депутаты опубликовал фото бюллетеня, в котором проголосовал за себя

Кандидат в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу N152 в Ривне от Радикальной партии Олега Ляшко Роман Стасюк опубликовал в социальной сети Facebook фотоснимок избирательного бюллетеня с отметкой напротив своей фамилии.

Об этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора", передают Українські Новини.

"Кандидат в народные депутаты по 152 избирательному округу (г. Ривне) Роман Стасюк опубликовал на странице в социальной сети Facebook фото избирательного бюллетеня с отметкой напротив своей кандидатуры", - сказано в сообщении.

Начальник Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Ривненской области Руслан Жук сообщил, что данный факт занесен в журнал учета обращения граждан.

Сейчас полицейские опрашивают кандидата в народные депутаты.

Согласно ч. 1 ст. 7 закона "О выборах народных депутатов Украины", голосование на выборах депутатов является тайным.

Согласно Административному кодексу, агитация во время выборов влечет наложение штрафа на граждан от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожской области членов избиркома поймали на попытке фальсификации результатов выборов.

Тем временем из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ.