В Ровно кандидат в депутаты опубликовал фото бюллетеня, в котором проголосовал за себя

Кандидат в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу N152 в Ривне от Радикальной партии Олега Ляшко Роман Стасюк опубликовал в социальной сети Facebook фотоснимок избирательного бюллетеня с отметкой напротив своей фамилии.\r\nОб этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора", передают Українські Новини.\r\n"Кандидат в народные депутаты по 152 избирательному округу (г. Ривне) Роман Стасюк опубликовал на странице в социальной сети Facebook фото избирательного бюллетеня с отметкой напротив своей кандидатуры", - сказано в сообщении.\r\n\r\nНачальник Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Ривненской области Руслан Жук сообщил, что данный факт занесен в журнал учета обращения граждан.\r\nСейчас полицейские опрашивают кандидата в народные депутаты.\r\nСогласно ч. 1 ст. 7 закона "О выборах народных депутатов Украины", голосование на выборах депутатов является тайным.\r\nСогласно Административному кодексу, агитация во время выборов влечет наложение штрафа на граждан от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Запорожской области членов избиркома поймали на попытке фальсификации результатов выборов.\r\nТем временем из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ.