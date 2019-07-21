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21 июля 2019, воскресенье, 19:05 335
Выборы 2019-07-21T19:05:22+03:00
Українські Новини
Должность премьера может достаться Коболеву, Витренко или Данилюку, - кандидат от "Слуги народа"

Должность премьера может достаться Коболеву, Витренко или Данилюку, - кандидат от "Слуги народа"

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) допускает назначение премьер-министром секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева или исполнительного директора  "Нефтегаза" Юрия Витренко.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Такого рода люди (могут быть назначены премьером). Которые являются профессиональными экономистами, которые могут спокойно разговаривать на английском языке, которые знают уже, как работает государство, и не были в партиях и "междусобойчиках", - ответил Арахамия на вопрос журналиста, возможно ли назначение Данилюка, Коболева или Витренко на должность премьер-министра.

Кандидат в депутаты отметил, что команда Президента Владимира Зеленского уже обсуждает до 4 кандидатур на данную должность.

"Тимошенко там нет, и Палицы там нет", - добавил Арахамия.

Как сообщали Українськi Новини, глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году.

Также, получив гигантскую премию, Коболев решил отказаться от зарплаты.

Кроме того, стал известен список, кому "Нефтегаз" выплатит гигантские премии.

Больше новостей о: Андрей Коболев Юрий Витренко Премии Нефтегазу Давид Арахамия

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