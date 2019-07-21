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21 июля 2019, воскресенье, 16:51 92
Выборы 2019-07-21T16:54:42+03:00
Українські Новини
"Опора" заявляет о выдаче членом комиссии бюллетеня для голосования своей свекрови без паспорта во Львовской о

"Опора" заявляет о выдаче членом комиссии бюллетеня для голосования своей свекрови без паспорта во Львовской области

Гражданская сеть "Опора" заявляет о выдаче членом комиссии на участке №461596 округа №122 в селе Передворье (Яворовский район, Львовская область) бюллетеня для голосования избирательнице, которая является ее свекровью, без предъявления паспорта. Об этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українські Новини.

"Во Львовской области фиксирует отдельные попытки избирателей голосовать без паспорта. Наиболее частые случаи в Яворовском, Старосамборском, Сокальском районах. В общем наблюдатели "Опоры" зафиксировали 12 случаев", - сказано в нем.

Так, в селе Передворье (участок № 461596) Яворовского района избирателю выдали бюллетень без соответствующего документа.

На замечания наблюдателей "Опоры" член комиссии свой поступок объяснила тем, что это ее  свекровь.

Другой избиратель на этом же участке проголосовал по заграничному паспорту.

"Опора" сообщила о двух инцидентах в полицию.

После этого члены комиссии больше не выдают бюллетени без документов.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 21 июля в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

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