Сергей Рыбалка призвал СБУ, МВД и ЦВК остановить фальсификации в 107 избирательном округе

Народный депутат Сергей Рыбалка написал депутатское обращение главе СБУ Василию Грицаку, главе МВД Арсену Авакову, главе ЦИК Татьяне Слипачук и главе Луганской областной военно-гражданской администрации Виталию Комарницкому с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в 107 избирательном округе Луганской области.

По словам народного депутата и кандидата в народные депутаты, им были получены сведения, что накануне дня голосования были осуществлены замены многих членов окружной избирательной комиссии по № 107 округу.

"По имеющейся у меня информации все эти новые члены окружной комиссии могут контролироваться одним из кандидатов в депутаты из этого округа", - отметил Рыбалка.

Сергей Рыбалка сообщил, что этими новыми членами окружной комиссии "совершаются настойчивые попытки заменить системного администратора, который отвечает за передачу информации и результатов выборов к серверу ЦИК", - говорится в обращении Сергея Рыбалка.

Позднее народный депутат также сообщил, что системного администратора все-таки удалось заменить.

Сергей Рыбалка попросил руководителей правоохранительных органов и Центральную избирательную комиссию немедленно вмешаться в ситуацию, которая в настоящее время произошла в окружной комиссии по №107 округу для предотвращения фальсификации результатов волеизъявления избирателей.