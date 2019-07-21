Бойко проголосовал на избирательном участке в Иванковичах Васильковского района Киевской области

Юрий Бойко одним из первых проголосовал на избирательном участке в с. Иванковичи Васильковского района Киевской области, сообщает портал zagittya.com.ua.

Оппозиционный политик подчеркнул, что проголосовал за мир и возвращение нормальной жизни в страну.

"Я пришел на избирательный участок отдать голос за мир, за жизнь. Тысячи людей, с которыми я общался в ходе поездок по регионам, дали наказ: остановите войну, остановите тарифный беспредел, сделайте нормальной человеческую жизнь, верните спокойную, стабильную и добрую Украину. Я уверен, что мы это сделаем, поскольку этого хотят миллионы людей по всей стране", – сказал он.

"Я убежден, что в Украине все будет хорошо, закончится эпоха радикализма, бесправия, издевательств над людьми", – подчеркнул Юрий Бойко.

Политик также поделился с журналистами планами на день.

"Сейчас я как обычно поеду играть в футбол, а затем – в штаб, где буду следить за ходом выборов и за честностью избирательного процесса", – отметил он.