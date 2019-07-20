Зрелищный первый трейлер "Ведьмака" от Netflix появился в сети

Платформа Netflix опубликовала первый тизер сериала "Ведьмак". В двухминутном ролике, который размещен на официальном YouTube-канале сервиса, создатели показали основных героев первого сезона шоу.

В ролике можно увидеть всех трех главных героев дебютного сезона телешоу – ведьмака Геральта из Ривии, в исполнении Генри Кавилла, чародейку Йеннифэр, которую играет Аня Чалотра, и принцессу Цири, эта роль досталась Фрейе Аллан. Кроме того, в кадре появляются Мианна Беринг в образе чародейки Тиссаи де Врие, Адам Леви, исполняющий роль друида Мышовура, Ройс Пирресон, играющий чародея Истредда, Анна Шаффер в образе чародейки Трисс Меригольд и Джоди Мэй в роли королевы Калантэ.

Слоган к трейлеру гласит "Худшие монстры — те, которых мы создаем". Также из ролика можно узнать о магических способностях некоторых персонажей. Также показаны академия магии на острове Таннед, лес Брокилон и королевский дворец Цинтры.

Напомним, стала известна дата начала съемок долгожданной фэнтези-саги "Ведьмак" от Netflix.