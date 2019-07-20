Михеил Саакашвили снял "Рух нових сил" с выборов, чтоб не мешать "Слуге народа"

Михеил Саакашвили, вчера, 19 июля снял свою партию "Рух новых сил" с парламентских выборов, которые пройдут, завтра 21 июля. Об этом он сообщил в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

"У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство. Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа", - заявил Михеил Саакашвили.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июня Печерский районный суд Киева установил факт беспрерывного проживания Михеила Саакашвили в течение 5 лет в Украине.

Данный юридический факт был необходимым условием для регистрации Михеила Саакашвили кандидатом в депутаты Рады.

Тем временем Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой возглавили список партии "Рух новых сил". Также Саакашвили встал на военный учет в военкомате.

Ранее Президент Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михеила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.