подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
20 июля 2019, суббота, 08:36 441
Выборы 2019-07-20T08:36:49+03:00
Українські Новини
Михеил Саакашвили снял "Рух нових сил" с выборов, чтоб не мешать "Слуге народа"

Михеил Саакашвили снял "Рух нових сил" с выборов, чтоб не мешать "Слуге народа"

Михеил Саакашвили, вчера, 19 июля снял свою партию "Рух новых сил" с парламентских выборов, которые пройдут, завтра 21 июля. Об этом он сообщил в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

"У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство. Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа", - заявил Михеил Саакашвили.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июня Печерский районный суд Киева установил факт беспрерывного проживания Михеила Саакашвили в течение 5 лет в Украине.

Данный юридический факт был необходимым условием для регистрации Михеила Саакашвили кандидатом в депутаты Рады.

Тем временем Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой возглавили список партии "Рух новых сил". Также Саакашвили встал на военный учет в военкомате.

Ранее Президент Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михеила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.

Больше новостей о: Михеил Саакашвили Парламентские выборы ЦИК

Архив
Новости
Зрелищный первый трейлер "Ведьмака" от Netflix появился в сети 09:26
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
Как проголосовать на выборах в Раду: памятка для избирателей 09:00
Михеил Саакашвили снял "Рух нових сил" с выборов, чтоб не мешать "Слуге народа" 08:36
Под Киевом легковушка сбила насмерть мужчину и двух женщин 08:15
больше новостей
Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд 06:01 Карта
Озеро у вершины Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бить тревогу: у вершины Монблана скалолаз сделал тревожное открытие 09:32
НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве 10:00
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
больше новостей
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
Предыдущая власть так и не смогла подчинить себе Окружной админсуд Киева, - эксперты 13:33
Гриневич в июне получила премий и надбавок почти в пять раз больше оклада 06:15 Документ
НАБУ проводит обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере 12:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok